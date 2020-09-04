شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ جنوب سيناء يعلن بناء أكثر من 100 مسجد بالمحافظة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بجهود وزارة الأوقاف فى إحلال وتجديد وصيانة بيوت الله "عز وجل" حيث تم بناء أكثر من 100 مسجد بمحافظة جنوب سيناء.

جاء ذلك خلال استقبال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الجمعة، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بديوان عام المحافظة ، بحضور اللواء نادر عشماوي سكرتير عام المحافظة، واللواء مجدي مصطفى مساعد سكرتير عام المحافظة، وعدد من قيادات المحافظة الدعوية والتنفيذية والشعبية

وقال فودة إن اليوم عرس كبير في محافظة جنوب سيناء حيث يتم افتتاح 7 مساجد جديدة، تم بناؤها على طراز معماري فريد.

وافتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الجمعة، 7 مساجد جديدة بالمحافظة، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف الدعوية والاهتمام ببيوت الله "عز وجل" مبنى ومعنى، ومن المقرر أن يؤدي وزير الأوقاف خطبة الجمعة بمسجد الحق المبين بمدينة الطور تحت عنوان: "الإيمان والعلم".

والمساجد التى افتتاحها وهى: "الحق المبين بمدينة طور سيناء ، مسجد عودة بمدينة طور سيناء ، والفرقان بمدينة طور سيناء، خالد بن الوليد بمساكن الشروق بمدينة طور سيناء، السلام بمدينة نويبع، أثبيت بوادي فيران، مسجد الإمام علي بن أبي طالب بمدينة أبو رديس".

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