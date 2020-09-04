"س وج".. كل ما تريد معرفته عن قرار عودة الفرنسيين لتشغيل الخط الثالث للمترو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقعت الهيئة القومية للأنفاق تعاقد مع شركةRATP DEV الفرنسية اإدارة وتشغيل وصيانة الخط الثالث للمترو (جامعة القاهرة – امبابة – العباسية - عدلي منصور)، ويقدم الخليج 365 في شكل سؤال وإجابة كل ما تريد معرفته عن هذا القرار أو التعاقد خلال التقرير التالى: لماذا قرار التعاقد مع شركة فرنسية لإدارة الخط الثالث؟ من أجل خلق منافسة بين الشركات في تحسين الخدمة وزيادة إيرادات كل خط من خطوط المترو. لماذا تم اختيار شركة RATP DEVالفرنسية تحديدا؟ كونها لها خبرة كبيرة في إدارة خطوط المترو حول العالم حيث أنها تدير خطوط المترو في فرنسا وبريطانيا وأمريكا وإيطاليا وسويسرا والجزائر، والمغرب وجنوب إفريقيا والمملكة العربية السعودية والصين والفلبين. ما مدة التعاقد وكم تبلغ قيمته؟ عقد الإدارة يمتد لمدة 15 عام بقيمة تصل إلى 1.14 مليار يورو. هل ستدخل الشركة الفرنسية في تحديد سعر التذكرة؟ Advertisements وزير النقل كامل الوزير أكد أن قرار تحديد سعر تذكرة المترو سيظل من اختصاص الحكومة وحدة وأنها لن تحصل على نسبة من الإيراد أن مبلغ ثابت تم الاتفاق عليه طوال الـ 15 عام. ما دور الشركة الفرنسية في إدارة الخط الثالث؟ ستكون مسئولة مسئولية كامل عن الإدارة والتشغيل وصيانة قطاراته وتوفير قطع الغيار اللازمة لها بجانب وضع وتنفيذ خطط من شأنها تزيد إيراداتها لتحويل خسائره إلى أرباح. وضع العاملين الحاليين المصريين القائمين على تشغيل الخط الثالث؟ الشركة الفرنسية أكدت أنها ستستعين بـ 90٪؜ على الأقل من العمالة والفنيين والمهندسين من المصريين. متى ستبدأ الشركة الفرنسية في مهامها في إدارة الخط الثالث؟ متوقع تبدأ الشركة مهامها خلال فترة من 3 إلى 6 شهور لكن وزير النقل أكد استعداد الجانب المصرى تسليم الخط الثالث للشركة الفرنسية لتبدأ مهامها.

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