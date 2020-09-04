شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تؤكد التزام ووعى المصلين بضوابط صلاة الجمعة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت وزارة الأوقاف عبر موقعها الإلكترونى صورا لصلاة الجمعة بالمساجد على مستوى الجمهورية، والتي وردت من بعض المديريات، والتي تظهر وعيًا كبيرًا لدى الشعب المصري.

وقالت الوزارة فى بيان لها اليوم، إن رواد المساجد أثبتوا أنهم على وعي كامل بطبيعة المرحلة والخطر الذي نواجهه جميعًا، والتزموا بالضوابط والإجراءات التي حددتها وزارة الأوقاف، والتي من أهمها : الوضوء في المنزل ، وإحضار السجادة الخاصة ، وارتداء الكمامات ، والتباعد والمسافات الآمنة ، وعدم المصافحة ، والانصراف بسهولة وسلاسة بعد الصلاة.

Advertisements

وناشدت الوزارة جميع عمار بيوت الله ومحبيها التعاون مع الوزارة في تنفيذ خطتها في الفتح ، وتؤكد الوزارة أنها مستمرة في عمليات التعقيم والنظافة على مدار الساعة عقب الصلوات لجميع المساجد على مستوى الجمهورية.