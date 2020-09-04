شكرا لقرائتكم خبر عن عشوائيات الغردقة تتحول إلى مساكن حضارية.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يُعد مشروع المساكن بديل عشوائيات "الروضة" الواقعة بمنطقة الشيخ شحات بمحافظة البحر الأحمر، من ضمن سلسلة المشروعات التى تنفذها الدولة خلال الفترة الأخيرة فى ملف تطوير العشوائيات، حيث يساهم المشروع بشكل كبير فى القضاء على المناطق العشوائية بمدينة الغردقة، بعدما قطعت المحافظة شوطا كبيرا فى إعلان الغردقة خالية من العشوائيات.

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