فيديو مدينة دمياط للآثاث.. الانطلاق نحو العالمية

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كما أن مدينة دمياط للأثاث تشتمل على 590 ألف متر مربع أراضى مصانع مرفّقة لإقامة مصانع أثاث وإكسسوارات، و54 هنجراً، بالإضافة إلى 1500 ورشة صغيرة ومتوسطة، و292 قطعة أرض بإجمالى مساحة 139 فداناً أراضى مستثمرين.
وأظهرت دراسة أجراها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، حول صناعة الأثاث فى مصر خلال الفترة من عام 2008- 2019، أن مشروع مدينة دمياط للأثاث بمحافظة دمياط، يوفر أكثر من 40 ألف فرصة عمل مباشرة لأبناء المحافظة والتي يمثل إنتاجها نحو 70% من حجم صادرات الأثاث على مستوى الجمهورية بجانب توفير نحو 200 ألف فرصة عمل مؤقتة خلال مرحلة الإنشاء.
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