شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس القطاع الدينى بالأوقاف يشيد بالتزام المصليين بالإجراءات الاحترازية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى الشيخ جابر طايع يوسف رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، خطبة الجمعة اليوم، بمسجد الأسمرات بحي الأسمرات بمحافظة القاهرة تحت عنوان:"الإيمان والعلم".

وأشاد طايع بوعي الجميع والتزامهم بجميع الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية، مما يعكس وعي الشعب المصري وتعاونه الكامل في التزامه بالضوابط والإجراءات التي حددتها وزارة الأوقاف.

وكان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف قد افتتح، اليوم الجمعة، 7 مساجد جديدة بمحافظة جنوب سيناء، وهى: "الحق المبين بمدينة طور سيناء، مسجد عودة بمدينة طور سيناء، والفرقان بمدينة طور سيناء، خالد بن الوليد بمساكن الشروق بمدينة طور سيناء، السلام بمدينة نويبع، أثبيت بوادي فيران، مسجد الإمام علي بن أبي طالب بمدينة أبو رديس".

وأكد جمعة، خلال خطبة الجمعة اليوم بمسجد الحق المبين بطور سيناء، أن ما تم بناؤه من مساجد جديدة فى مصرنا العزيزة فى خلال 6 سنوات، ربما لم يبن فى أى دولة أخرى على الإطلاق، فقد بنى ما يزيد على (1200) مسجد جديد.

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وتابع جمعة:"ما قامت به وزارة الأوقاف من إحلال مساجد قديمة وإعادة بناؤها أو صيانتها يزيد على (3600) مسجد، بالإضافة إلى مثل هذا العدد بالجهود الذاتية لأبناء هذا الوطن الطيب، وفى شهرى سبتمبر وأكتوبر فى حدث غير مسبوق لا فى مصر ولا فى أى دولة، يتم افتتاح (314) مسجدًا، افتتحنا منها اليوم 14 مسجدًا جديدًا ، وهى 7 مساجد بالمحمودية و7 مساجد بجنوب سيناء، مؤكدا أنه لولى الأمر أو من ينيبه أن يقنن المباح أو يقيده، بل عليه أن ينظمه أو ينيب من ينظمه، لأن دنيا الناس لا تصلح بدون قانون ولا نظام، وإلا لصارت الدنيا إلى عشوائية مقيتة وفوضى تضر ولا تنفع.