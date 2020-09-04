شكرا لقرائتكم خبر عن 49 مسجدا.. مدينة الشروق تتزين ببيوت الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عمارة دور العبادة أحد أهم أولويات الدولة، وهو ما تكشفه الأرقام خلال الفترة من 2014 حتى الآن، ففى مدينة الشروق بمحافظة القاهرة تم تخصيص 56 قطعة أرض لإنشاء مساجد فى مواقع مختلفة، تم تنفيذ 49 مسجدا منها، على مساحات تصل إلى 6435م2، ويجرى الانتهاء من بقية المساجد.

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يذكر أن مجموع المساجد التى تم بناؤها فى المدن الجديدة فقط خلال الفترة من 2014 حتى الآن بلغ نحو 1200 مسجد، جميعها تتسم بكبر المساحة، حيث تتجاوز بعضها نحو 6 آلاف متر مربع، وذات طراز إسلامى متميز من الداخل والخارج.