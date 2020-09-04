شكرا لقرائتكم خبر عن مطران الموارنة فى مصر يترأس قداسا للصوم والصلاة من أجل لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترأس صباح اليوم الجمعة، المطران جورج شيحان مطران الموارنة بمصر والسودان، صلاة القداس الإلهي من أجل لبنان، ويأتي ذلك في إطار دعوة قداسة الحبر الأعظم البابا فرنسيس من أجل تخصيص يوم 4 سبتمبر يوماً وللصلاة والصوم من أجل لبنان، حيث أقيمت صلاة الذبيحة الإلهية بكاتدرائية القديس يوسف بالظاهر، بمشاركة الأب نبيل هب الريح، وبحضور شعب الكاتدرائية.

ودعا المطران جورج شيحان، مطران الطائفة المارونية بالقاهرة، والرئيس الأعلى للمؤسسات المارونية في مصر، أبناء الطائفة إلى تلبية دعوة قداسة بابا الفاتيكان فرنسيس، لإقامة يوم صلاة وصوم، اليوم الجمعة، من أجل ضحايا انفجار مرفأ بيروت.

وقال المطران في بيان نشره المركز الماروني اللبناني للثقافة والإعلام بالقاهرة: "الأباء الكهنة والرهبان والراهبات الأجلاء وأبناء إبرشية القاهرة المارونية المباركين تحية محبة وسلام، تجاوبا مع دعوة قداسة البابا فرنسيس لإقامة يوم صلاة وصوم في الرابع من شهر سبتمبر 2020 ، وذلك لمرور شهر على الانفجار الأليم في مرفأ بيروت – لبنان، ندعو رعايانا وكهنتنا ومؤمنينا لإحياء هذا اليوم بتقديم الصلوات من أجل لبنان ليعود له دوره ورسالته.

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وتابع المطران: "كما سأحتفل بالذبيحة الإلهية على هذه النيّة في كاتدرائية القديس يوسف في الظاهر الجمعة الساعة العاشرة صباحا، لنصلي ونصوم معا متضامنين مع قداسة البابا فرنسيس وكنيستنا المارونية وكل مؤمني العالم".

وكان البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، دعا إلى يوم عالمى للصلاة والصوم من أجل لبنان، وسيكون الجمعة، الرابع من سبتمبر، كما دعا الإخوة والأخوات من الطوائف والتقاليد الدينية الأخرى للانضمام إلى هذه المبادرة بالطرق التى يرونها مناسبة.

وكتب البابا، عبر حسابه على تويتر: "أدعو الجميع لعيش يوم عالمى للصلاة والصوم من أجل لبنان، يوم الجمعة ، فى الرابع من سبتمبر الجارى، كما أننى أدعو الإخوة والأخوات من الطوائف والتقاليد الدينية الأخرى للانضمام إلى هذه المبادرة بالطرق التى يرونها مناسبة".

وكانت انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعى، صورا وفيديوهات للبابا فرنسيس وهو يحمل علم لبنان، من أحد الصحفيين، ويقوم بتقبيله، ثم يقوم بالصلاة، وسط حضور كثيف من وسائل الإعلام والصحافة، وبحسب ما نشرت وسائل إعلام لبنانية، فإن البابا فرانسيس قال: " لبنان يواجه خطرا كبيرا ويجب عدم التخلى عنه"، وذلك خلال كلمة للبابا فى ساحة القديس بطرس فى الفاتيكان.