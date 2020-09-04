شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يعلن انتهاء تقديم طلبات التصالح فى مخالفات البناء 30 سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن آخر موعد للتقدم بطلبات التصالح على مخالفات البناء هو 30 سبتمبر الجارى طبقا للقانون، مشيرا إلى أنه ما زال أمام المواطنين الراغبين فى التقدم للتصالح فى مخالفات البناء فرصة كبيرة لن تعوض لتقنين أوضاعهم والحصول على المستندات الدالة على قانونية عقاراتهم والتعامل القانونى حيالها، مضيفا أن من لم يتقدم بإجراءات التصالح فى هذا الموعد سوف يتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية والتنفيذية حيال العقار لازالة مخالفته على الفور . وناشد محافظ الجيزة المواطنين بضرورة قيام مقدمى طلبات التصالح على مخالفات البناء بسرعة سداد مبلغ الـ25% المقررة جدية تصالح لحين السير فى باقى الاجراءات وإلا أعتبر الطلب المقدم للتصالح لاغيًا. Advertisements وأشار محافظ الجيزة إلى أن أجهزة الدولة المختلفة بذلت جهداً كبيراً لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بآلية إنهاء طلبات التصالح موجهًا رؤساء الأحياء والمراكز بتذليل كافة العقبات التى تواجه المواطنين خلال تقديم ملفات طلبات التصالح طبقًا للقانون. وأكد المحافظ أنه يتم المتابعة اليومية للمراكز التكنولوجية بالمحافظة لاستقبال المواطنين الراغبين في التقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء وللتأكد من انتظام سير العمل وتقديم كافة سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح على تلك المخالفات لسرعة تقنين أوضاعهم وفقاً للاشتراطات القانونية قبل انتهاء المدة المحددة.

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