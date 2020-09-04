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شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى يتفقد مشروعات الطرق بشرق القاهرة ويحاور المهندسين والعاملين .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بجولة تفقدية بعد ظهر اليوم الجمعة، في شرق القاهرة، شملت المواقع الإنشائية لمشروعات الطرق والمحاور والكبارى فى مناطق جسر السويس ومصر الجديدة ومدينة نصر، حيث وجه بالإسراع في الخطوات التنفيذية لتلك المشروعات وفق أعلي المعايير الهندسية.
وحرص الرئيس علي التوقف للحوار مع العاملين والمهندسين بعدد من تلك المواقع لمتابعة سير العمل، حيث شدد على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية من انتشار فيروس كورونا حفاظا علي صحة وسلامة العاملين.
والتقى الرئيس بإحدى المواطنات التى تصادف مرورها بتلك المواقع، حيث استمع إلى طلبها للعلاج، موجهاً جهات الاختصاص برعايتها الفورية صحياً وفق أرقى البروتوكلات العلاجية.
صرح بذلك السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.
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