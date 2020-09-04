شكرا لقرائتكم خبر عن منع دخول الموظفين والمواطنين للمنشآت الحكومية دون ارتداء الكمامات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصدر اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، قرارًا بضرورة أتباع كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد. وأكد المحافظ على منع الدخول إلى كافة المنشآت والمصالح الحكومية سواء الموظفين والعاملين أو المواطنين المتعاملين إلا بعد ارتداء الكمامة الواقية خلال ساعات العمل الرسمية، والالتزام بقرارات الدكتور رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية، مع مراعاة الحفاظ على تباعد المسافات واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية والشخصية حفاظا على الصحة العامة. وشدد المحافظ على استمرار عمليات تعقيم وتطهير المنشآت والمباني الحكومية والمساجد والمدارس. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 99,425

تعافي 75,415

وفيات 5,479

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر منع دخول الموظفين والمواطنين للمنشآت الحكومية دون ارتداء الكمامات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.