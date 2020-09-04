شكرا لقرائتكم خبر عن جولات مكثفة لمرشحي الإعادة بـ«الشيوخ» في المحافظات قبل بدء الصمت الانتخابي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت الساعات الأخيرة نشاطًا مكثفًا وجولات لمرشحى جولة الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ بالمحافظات، قبل ساعات من بدء فترة الصمت الانتخابي التي تسبق بدء الانتخابات في الخارج بـ24 ساعة، المقرر لها يومي الأحد والإثنين المقبلين، على أن تجرى الانتخابات في الداخل يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.

في القليوبية كثف أبوسريع إمام، مرشح ائتلاف الأحزاب الوطنية بقيادة «مستقبل وطن» والمرشح المستقل خالد عرمان من اللقاءات والتربيطات والجلسات مع كبار العائلات، ونظم الأول مسيرة كبري طافت قرية كفرمنصور مسقط رأسه في مركز طوخ، حث خلالها الأهالي على المشاركة في الانتخابات، وعقد الآخر عدة مؤتمرات جماهيرية في قرى ميت كنانة ومشتهر والمنزلة لكسب التأييد، وقام بمسيرة طافت مدن الخانكة والخصوص وشبين القناطر لتحفيز المواطنين على الخروج والتصويت في الانتخابات.

وفي كفرالشيخ، كثف مرشحا الإعاده لمستقبل وطن بكفرالشيخ جولاتهما وندواتهما ومؤتمراتهما بعموم المحافظة، وعمد المرشحان أشرف عبدالونيس، والمهندس على العجواني الظهور سويا في كافة الندوات والمؤتمرات للتأكيد أنهما متفقان سويا باسم الحزب، ويعتمد العجواني ابن مركز مطوبس على شعبيته ومؤازريه بغرب المحافظة، إضافة لأنصاره بعموم المحافظة طوال فترة وجوده عدة دورات كعضو مجلس محلي المحافظة إضافة لوجوده عضوا لمجلس الشعب دوره، أما عبدالونيس فهو محام شهير ومقيم بمركز كفرالشيخ وشعبيته كبيرة خاصة أنه كان عضوا بمجلس الشعب دوره، كما يكثف الحزب وكوادره من دعايته لهما أملا في الفوز بالمقعدين.

وفي الأقصر، كثف المرشحان المستقلان محمد الضبعاوى، صاحب أعلى الأصوات في الجولة الأولى لانتخابات مجلس الشيوخ، ومحمد عطاالله من جولاتهما لمواجهة تكتل مستقبل وطن الذي يضم المرشحان محمد فتحى، وناصر الضوى، لاختيار مرشحين فقط يمثلان مقعدين لمحافظة الأقصر بالمجلس، والتى ظهرت من خلال الزيارات والجولات التي قاموا بها للدواوين والعائلات بالقرى الممتدة في مركز أرمنت بالوابورات، وأرمنت الحيط بجانب تكتل الأصوات بالمدينة، وتنظيم لقاءات جماهيرية مع الشباب بمدينة الطود، وذلك لكسب الأصوات الداعمة لهم.

وعقد مرشحا الحزب لقاءات مماثلة مع كبار العائلات بمختلف القرى خاصة مركز إسنا الذي يضم أكبر تكتل انتخابى بالمحافظة، ويحاول المرشحون الأربعة الحصول على نصيب الأسد من الناخبين بإسنا لعدم وجود مرشح بينهم يمثل المركز من خلال رفع الكتلة التصويتية بجنوب الأقصر.

وفي بنى سويف شكل حزب مستقبل وطن، برئاسة النائب حسام العمدة، أمين الحزب وهيئة مكتبه وأعضاء الهئية البرلمانية بالحزب اجتماعات مكثفة لمناصرة نبيل ثروت حميدة، نقيب المحامين ومرشح الحزب الذي يخوض الاعادة على مقعد الشيوخ بمحافظة بنى سويف، أمام منافسه أحمد سرور وكيل وزارة الشباب والرياضة، مستقل.

وكلف «العمدة» أمين الحزب زملاءه النواب بالقيام بجولات مكوكية على جميع العائلات في قرى ومراكز المحافظة، لمناصرة مرشح الحزب وحث الناخبين على الإدلاء بأصواتهم، مشيرا إلى أن هيئات المكاتب ستخضع للتقييم من قيادات الحزب بالقاهرة في حالة عدم الفوز بالمقعد قبل انتخابات مجلس النواب.

وعقد نقيب المحامين مرشح مستقبل وطن سلسلة من اللقاءات في مراكز الواسطى وناصر والفشن على مدار الأيام الثلاثة الماضية ومعه عدد من أهله وذويه وأصدقائه من المحامين لتأييده.

وعقد أحمد سرور المرشح المستقل عددًا من اللقاءات في مراكز إهناسيا وببا، وبني سويف، مع رؤوس العائلات وطالبهم بالوقوف بجانبه في جولة الإعادة، ودعا من خلال مؤتمر عقده في قريته «بهبشين» أهالى القرية إلى الخروج والمشاركة في الانتخابات.

وفي قنا، نظم أبوالنجا المحرزي مرشح الائتلاف الوطني لانتخابات الشيوخ مؤتمرا جماهيريا بقرية المحارزة، التابعة لمركز أبوتشت لدعم وتأييد مرشحي الائتلاف والذي يضم محمد كمال موسى وعبدالراضي عربي.

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وأعلن «المحرزي»، التزامه الحزبي ودعم المرشحين في جولة الإعادة، مطالبا الناخبين بضرورة النزول والمشاركة في العملية الانتخابية وعدم التكاسل.

وفي الإسماعيلية، شهدت مدينة الإسماعيلية تحركات كبيرة لمرشحي مجلس الشيوخ المتنافسين على مقعد المجلس الفردي اللواء عادل عبدالغني مرشح مستقبل وطن والمرشح المستقل رمضان إمام.

وكثف اللواء عادل من زياراته الميدانية في مراكز القنطرة غرب وفايد والقصاصين، بعد عقده أكثر من لقاء في مسقط رأسه مدينة أبوصوير.

من جانبه، ركز المرشح رمضان إمام على عقد أكثر من لقاء داخل مركز التل الكبير ومدينة الإسماعيلية ومركز فايد، التقى فيها عددا من المواطنين.