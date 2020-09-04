شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة»: إنشاء مركز تدريب ومزرعة نخيل بحثية نموذجية بالوادي الجديد (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد د.عزالدين جادالله، مدير المعمل المركزي للنخيل، وبرفقته المهندس محمد كامل، مدير عام الزراعة بالوادي الجديد، وباحثي المعمل المركزي للنخيل، ومدير التجارب الزراعية بالداخلة، الأعمال الجارية بمزرعة مركز النخالين التابع للمعمل المركزي للنخيل.

وقال «جادالله» إنه تم الانتهاء من حفر البئر وتركيب محطة الطاقة الشمسية، مضيفا أنه يجري حاليا تركيب شبكة الري، موضحا أن مركز النخالين يهدف إلى التدريب على العمليات المختلفة لخدمة رأس النخلة مثل التقليم والتلقيح والخف والتقويس والتكميم والحصاد وعمليات مابعد الحصاد.

وأوضح مدير معمل النخيل أن مركز النخالين يهدف إلى إنشاء مزرعة نموذجية ومشتل نموذجي للنخيل وبنك لحفظ الأصول الوراثية من أصناف النخيل المصرية وزراعة السلالات البذرية الفاخرة المنتخبة من إناث النخيل وكذلك الذكور ومعمل لإنتاج طفيل الترايكو جراما لاستخدامه في المقاومة الحيوية لمكافحة الحشرات حرشفية الأجنحة التي تصيب النخيل وكذلك إنشاء وحدة تجريبية لتصنيع وتعبئة التمور وإنشاء ثلاجة لحفظ التمور وعمل وحدة لحفظ التراث البيئي للنخيل وعمل وحدة للاستفادة من مخلفات(متبقيات ) النخيل.