شكرا لقرائتكم خبر عن «فضل العلم والعلماء» في خطبة الجمعة بـ6 أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
وصف الشيخ السيد الكيلانى فضل العلماء بالأعلى منزلة في الدنيا والآخرة.
وأشار في خطبة الجمعة التي ألقاها بمسجد الأبرار في مدينة 6 أكتوبر بالجيزة إلى أن العلم رزق لا يوهب إلا المطيع الملائكة لتضع أجنحتها على طالب العلم، وان طالب العلم يستغفر له كل من في السموات والأرض حتى الحيتان في الماء.
وأوضح أن الأمم لا ترقى ولا تعلو إلا بالعلم مطالبا الأمة الإسلامية أن تسير في ركابه ولا تتخلف عن طلبه، واصفا العلماء بأنهم ورثة الأنبياء.
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