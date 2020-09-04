شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: ارتفاع بدرجات الحرارة السبت.. القاهرة 37 والرطوبة 83% والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية غداً السبت طقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية مائل للحرارة على السواحل الشرقية، حار رطب على القاهرة والوجه البحري، شديد الحرارة على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، والطقس ليلاً لطيف على شمال الصعيد معتدل على باقي الأنحاء.

وهناك أمطار متوسطة تكون غزيرة ورعدية أحياناً (30% تقريباً) على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد، وأمطار خفيفة الى متوسطة (20 % تقريباً) على مناطق متفرقة من جنوب الصعيد.

كما يتوقع الخبراء شبورة مائية صباحا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، وارتفاع نسبة الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط أحياناً على القاهرة والوجه البحري نشطة على السواحل الغربية.

ويشير الخبراء إلى أن غرب البلاد يتأثر بامتداد مرتفع العروض الوسطى، بينما يتأثر باقي الأنحاء بامتداد منخفض الهند الموسمى .

وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة الى مضطربة وارتفاع الموج من مترين الى مترين ونصف ، والبحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف الى مترين، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.

وعن نسب الرطوبة العظمى والصغرى فتكون على القاهرة والوجه البحرى (83 – 28) ، السواحل الشمالية (89 – 45)، شمال الصعيد (60 – 22)، وجنوب الصعيد (40 – 14) .

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وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون القاهرة 37– 25، الإسكندرية 32 – 25، قنا 43 - 27، الأقصر 45– 29، أسوان 45 – 29 .