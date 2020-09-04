شكرا لقرائتكم خبر عن بعد قرار السيسي.. مصادر: رشوة 5 ملايين جنيه وراء عزل قاضي بمجلس الدولة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
كشفت مصادر قضائية عن الأسباب التي دفعت الرئيس الرئيس عبد الفتاح السيسي لاصدار قرارًا جمهوريًا بعزل القاضي محمد السيد عبد الحليم السيد، النائب بمجلس الدولة، من وظيفته.
وقالت المصادر إن تورط القاضي المذكور في قضية رشوة كانت وراء إحالته إلى مجلس التأديب، وأفادت المصادر بأن سيدة تملك قرية سياحية كانت وراء قضية الرشوة التي تورط فيها القاضي مقابل مساعدتها على إنهاء بعض الإجراءات القضائية الخاصة بها، وعرضت عليه رشوة مالية قدرها 5 مليون جنيه، كما أضافت المصادر أن شبهة رشوة جنسية جاءت في تفاصيل قضية الرشوة.
كان قرار رئيس الجمهورية الذي يحمل رقم 472 لسنة 2020 ونشر في عدد الجريدة الرسمية، الخميس، أشار إلى أنه جاء استنادا إلى حكم مجلس تأديب أعضاء مجلس الدولة الصادر في 15 يونيو 2020 في الدعوى التأديبية رقم 9 لسنة 66 ق- تأديب.
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