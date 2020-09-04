شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل أوقاف السويس: لا تناقض بين الإيمان والعلم علي الإطلاق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الشيخ ماجد راضي وكيل وزارة الأوقاف بالسويس إن جميع الخطباء في المساجد التزموا بموضوع الخطبة الموحدة تحت عنوان «الإيمان والعلم» وأنهم لم يرصدوا أي مخالفات بصلاة الجمعة اليوم.

وتابع وكيل وزارة الأوقاف حديثه من منبر مسجد على بن أبي طالب الجامع الكبير التابع لإدارة أوقاف فيصل مشيرآ انه لا تناقض بين الإيمان والعلم، فالعلم قائم على الأخذ بالأسباب والإيمان يدعونا إلى الاخذ باقصي الأسباب فقد قال في ذلك صلي الله عليه وسلم «لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصآ وتعود بطانآ» قال اهل العلم وشراح الحديث أن الطير تأخذ بالأسباب تخرج من عٌشِها فارغة البطون وتعود مليئة البطون

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بالسويس الشيخ ماجد راضي في خطبته اننا جميعا علينا أن نأخذ باقصي الأسباب لان ديننا دين السببية فقد قال تعالي «فأمشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور» ويقول صلي الله عليه وسلم «تداوا عباد الله فإن الله سبحانه وتعالي لم يضع داء إلا وضع معه شفاء إلا الهرم».