شكرا لقرائتكم خبر عن «الرعاية الصحية» تقرر إطلاق جائزة لـ«التميز» للعاملين بها لزيادة التنافسية المهنية وزيادة معدلات الإنتاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، ومساعد وزير الصحة والسكان، أن هيئة الرعاية الصحية في مرحلة التقييم وتعظيم الاستفادة من الموارد، مشددًا على الالتزام بتنفيذ التكليفات بشكل دقيق، والذي يسهم في الإسراع من تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، لافتًا إلى أن العمل داخل الهيئة العامة للرعاية الصحية، لابد وأن يستند على العمل الجماعي، والرقي والتطوير المستمر في الأداء، واحترام الابتكار والتميز، والوفاء بالتزامات خطة العمل في التوقيتات المحددة لها وبجودة عالية، وإحداث تغيير ملموس يشعر به المواطن المصري على أرض الواقع.

وأشار السبكي خلال إجتماع مجلس إدارة هيئة العامة للرعاية الصحية، إلى أنه تم الاتفاق على عدد من الجوائز والميداليات التي سيتم نشرها وتسجيلها باسم هيئة الرعاية الصحية، كـ «ميداليات حكومية»، تمنح للمتميزين من كافة الفئات مقدمي الخدمة بالهيئة والمنشآت الصحية التابعة لها، سواء أطباء أو تمريض أو فنيين أو إداريين أو غيرهم من القائمين على الخدمة.

وأوضح السبكي، أن هناك ثلاث جوائز للتميز، الأولى (ميدالية الجدارة في القيادة، ميدالية الجدارة في الرعاية الصحية)، تمنح للمتميزين في الأداء الطبي أو الإداري لشخص واحد مؤهل لكل فئة من الفئات المقدمة للخدمة سنويًا، والثانية (ميدالية الابتكار في الرعاية الصحية)، تمنح لشخصية واحدة سنويًا سواء كانت أي فئة من الفئات نظير التميز في البحث العلمي أو الابتكار الإكلينيكي أو الإداري، والثالثة (ميدالية الواجب في الرعاية الصحية)، تمنح لشخص واحد سنويًا يتميز بالالتزام وأداء العمل ببسالة.

وأضاف السبكي، إلى أنه على مستوى الإدارات، سيتم منح جائزة نصف سنوية (كأس الجدارة للإدارة، وميدالية العمل الجماعي)، للإدارة أكثر تميزًا وإنجازًا في العمل وبجودة عالية، وذلك علاوة على المزايا المالية والعينية الأخرى التي سيتم إقرارها من قِبل رئيس مجلس إدارة الهيئة، وسيحصلون عليها العاملون بالإدارة الأكثر تميزًا.