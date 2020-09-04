شكرا لقرائتكم خبر عن «الأعلى للجامعات» يوافق على بدء الدراسة بكلية الذكاء الاصطناعي بالغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي، إن المجلس الأعلى للجامعات وافق في جلسته الطارئة التي عقدت أمس الخميس على بدء الدراسة بكلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي بالغردقة العام الدراسي الجديد بعد موافقة اللجنة الرئاسية في تقريريرها على جاهزية الكلية للافتتاح.

وأضاف «غرباوي» في تصريحات لـ«المصري اليوم» إنه سيتم قبول الطلاب الجدد في العام الدراسي الجديد من خلال فتح باب التحويلات لهم لتقليل الاغتراب.

وأوضح "الغرباوي" أن لجنة فنية المجلس الأعلي للجامعات والرقابة الإدارية قامتا بتفقد منشات الكلية ورفعت تقريرها عن جاهزية الكليتن لاستقبال الطلاب في العام الدراسي الجديد.

وأوضح «غرباوي» أن كليات جامعات جنوب الوادي فرع الغردقة ستكون جميعها مرتبطة بالمجتمع ومتطلبات سوق العمل والامكانيات المادية والبشرية والمشروعات التي تشتهر بها محافظة البحر الاحمر حتي يتاح للطلاب الدراسة النظرية والتدريب العملي والتطبيقي واهم هذة الكليات هندسة التعدين والطاقة والسياحة والألسن وعلوم البحار

وأكد الدكتور محفوظ عبدالستار عميد تربية الغردقة، أن المساحة الإجمالية لفرع الجامعة بالغردقة ٥٠٠ فدان تم البناء لكليتي الحاسبات والذكاء والألسن على مساحة ٩٢٠٠ متر بتكلفة ١٤٠ مليون جنيه على أحدث طراز السلامة المهنية وتشمل المباني ١٢ معمل و١٤ قاعة بالإضافة إلى المكاتب الإدارية ومكاتب هيئة التدريس والدراسات العليا بتكلفة ١٤٠ مليون جنيه.

وأضاف "عبد الستار" أنه تمت الموافقة على إنشاء العديد من الكليات الجديدة منها الألسن وعلوم البحار والمصايد وهندسة البترول والتعدين وهندسة الطاقة الجديدة والمتجددة والسياحة والفنادق، وتم اختيار هذه الكليات الجديدة لتتناسب مع متطلبات المحافظة لتساهم في خدمة القطاع السياحي والفندقي والتعديني والبترولي والقطاع البحري والسمكي والطاقة الجديدة والمتجددة.

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كانت محافظة البحر الاحمر قد خصصت 500 فدان لإقامة فرع جامعة جنوب الوادي شمال مدينة الغردقة