شكرا لقرائتكم خبر عن غلق مطلع كوبري 6 بطريق الواحات بالاتجاه القادم من وصلة دهشور الشمالية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة، وذلك بمناسبة القيام بأعمال إصلاح ماسورة مياه الشرب للخط المغذى لمدينة 6أكتوبر، والذى يتطلب قيام الشركة المنفذه بقطع جزئى للطريق البطئ أمام مطلع كوبرى (6) بطريق الواحات، ويستلزم غلق كامل لمطلع الكوبرى بالإتجاه القادم من طريق وصلة دهشور الشمالية لمدة يوم واحد فقط بدءاً من الساعة 12 صباح يوم الجمعة الموافق 4/9/2020 حتى الساعة 12 صباح يوم السبت الموافق 5/9/2020.

وعلى القادم من وصلة دهشور الشمالية ويرغب بالعودة مرة أخرى اتجاه طريق الفيوم استخدام الدوران الكائن أمام محطة مياه الشرب الرئيسية بطريق الواحات، وستقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة بمنطقة الأعمال لتنظيم الحركة المرورية.