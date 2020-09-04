شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ أسوان يتفقد الأعمال الجارية بمحور كوبرى كلابشة الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور أحمد شعبان نائب محافظ أسوان، الأعمال الجارية بمشروع محور كوبري كلابشة العلوي على النيل الذي وصلت نسبة التنفيذ به إلى 95 % تمهيداً لإفتتاحه خلال الفترة القادمة، حيث رافقه المهندس عيد سعيد مدير عام الهيئة العامة للطرق والكبارى.

و أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، على أن المحافظة تشهد خلال الفترة الحالية طفرة غير مسبوقة لإنشاء مشروعات كبرى لمحاور وكباري عرضية على نهر النيل تهدف لخلق شرايين تنموية تربط بين شرق وغرب النيل، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، لافتاً إلى أنه يجري حالياً تنفيذ 3 محاور على نهر النيل وهي محور وكوبري خزان أسوان الحر البديل لخزان أسوان القديم بطول 5.4 كم وعرضه 29 متر بواقع 3 حارات في كل اتجاه ويتكون من عدد (2) كباري رئيسية على النيل، وكوبري الطريق الصحراوي الغربي، بالإضافة إلى الأعمال الصناعية برابخ (مواسير – أنفاق)، بجانب محور دراو الحر والذي سيربط الطريق الصحراوي الغربي بمركزي دراو ونصر النوبة، ويبدأ من أمام قرية بنبان وحتى الطويسه في الجانب الشرقي للنيل بالقرب من مدخل طريق بطول 17 كم .

وأوضح أشرف عطية، بأن المحور الثالث يتمثل في محور وكوبري كلابشة الجديد الذي يصل طوله إلى 23 كم وبعرض 21 متر في اتجاهين بعرض 7،5 متر وعدد 2 حارة مرورية لكل إتجاه يشمل عدد 9 كباري و5 أنفاق، ويخدم المحور الجديد نحو 350 ألف نسمة من أهالي قرى فارس غرب وفطيرة والدكة وكشتمنة ودابود وإمبركاب والسلسلة وكلابشة داخل نطاق مدينتي كوم أمبو ونصر النوبة، بجانب خدمة المصانع والمحاجر والرقعة الزراعية، مقدماً شكره للجهود المتميزة التي يقوم بها العاملين بوزارة النقل تحت قيادة الفريق كامل الوزير لإنجاز مثل هذه الأعمال العملاقة بمختلف محافظات الجمهورية.