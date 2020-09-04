أخبار مصر | الأردن يستقبل القادمين من الخارج 8 سبتمبر

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 4 سبتمبر 2020 04:10 مساءً - انت الان تقراء خبر الأردن يستقبل القادمين من الخارج 8 سبتمبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان- الأردن في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس " كورونا " لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن التقرير الذي تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالي بعمانيشيرا إلى أن الأردن قررت إعادة تسيير الرحلات الجوية المنتظمة اعتبارامن 8 سبتمبر الجاري معلنة عن قوائم تصنيف الدول وبائيا إلى ثلاث قوائم (خضراء، وصفراء،وحمراء ).وكشفت الملحق العمالى طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالي بعمان عن أن معايير استقبال القادمين للمملكة الأردنية من الخارج اعتبارا من التاريخ المشار إليه، وبحسب هذه المعايير تصنف الدول إلى ثلاثة فئات:دول مصنفة وبائيا خضراء: ويكون المسافر قد أمضي 14 يوما قبل السفر في البلد القادم منها، ويتم إحضار فحص كورونا نتيجته سلبية كان قد أجراه خلال 72 ساعة قبل موعد الرحلة المقرر، وأن يتم إجراء فحص ثان للمسافر حال وصوله للمملكة في المطار وعلى نفقته الخاصة، حيث يتم الانتظار لحين صدور النتيجة، وفي حالة سلبيته لا يتم حجزه مؤسسًا وإنما يكتفي بالحجر المنزلي لمدة أسبوع.دول مصنفة وبائيا صفراء: أن يكون المسافر قد أمضى آخر 14 يوما قبل السفر في البلد القادم منها، وأن يتم إحضار فحص كورونا نتيجته فيها سلبية كان قد أجراه خلال 72 ساعة قبل موعد الرحلة المقرر، وأن يتم إجراء فحص ثان للمسافر حال وصوله للمملكة في المطار على نفقته الخاصة، ثم يتم نقل المسافر إلي الحجر المؤسسي لمدة 3 ليال 4 أيام دون انتظار نتيجة الفحص، وعند اخلاءه من الحجر المؤسسي يتم حجره منزليا لمدة أسبوع.دول مصنفة وبائيا حمراء: يتم إحضار فحص كورونا نتيجته فيها سلبية كان قد أجراه خلال 72 ساعة قبل موعد الرحلة المقرر، أن يتم إجراء فحص ثاني للمسافر حال وصوله للمملكة في المطار وعلى نفقته الخاصة، ثم يتم نقل المسافر إلى الحجر المؤسسي لمدة 7 ليال 4 أيام دون انتظار نتيجة الفحص، وإجراء فحص له في اليوم الخامس أو السادس من الحجر، وعند اخلاءه من الحجر المؤسسي يتم حجره منزليا لمدة أسبوع.وفيما يلي تصنيف الدول إلى ثلاثة فئات:

وزير القوى العاملة ومحافظ القاهرة يفتتحان فندق نقابة العاملين بالغزل والنسيج

افتتح وزير القوى العاملة محمد سعفان، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، فندق النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج والملابس الجاهزة وحلج وكبس القطن، بعد الإنتهاء من تطويره على أحدث النظم الفندقية العالمية فى وقت قياسى لم يجاوز الشهور الخمس من بدء التنفيذ، ويقام بجوار النقابة فى منطقة المظلات بشبرا، يرافقهما عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة، وبحضور الدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج نيابة عن وزير قطاع الأعمال العام، وفايز المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية، وعلى غالى رئيس شركة مصر لحليج الأقطان، ونادية عبد السيد رئيس شركة مصر كفر الدوار، فضلا عن عددا من القيادات النقابية والتنفيذية.

Advertisements

وأشاد وزير القوي العاملة بهذا الجهد المتميز من جانب النقابة فى عمليات التطوير المستمرة للاستفادة من منشآتها لتعظيم مواردها والاستفادة القصوى من الأصول الثابتة غير المستغلة، وذلك وفقا لأحدث النماذج ليكون فى هذا الشكل الذي يشرف التنظيم النقابى العمالى المصرى، فضلا عن إجراءات السلامة والصحة المهنية المتبعة فى الفندق وفقًا لتعليمات الإدارة المختصة بالوزارة، واختيار الألوان المستخدمة فى طلاء الغرف مع المفروشات.

وأكد سعفان أن ما قامت به نقابة الغزل والنسيج سوف يكون إضافة كبيرة للحركة النقابية العمالية المصرية، موجها ضرورة استمرار التميز، وأن تكون الإدارة متميزة طبقا للنظم الفندقية العالمية، واعدًا بإزالة أى معوقات قد تظهر خلال استكمال المراحل النهائية، والتي سوف تشمل إنشاءات جديدة منها حمام سباحة وحديقة علي قطعة الأرض المواجهة للفندق.

ومن جانبه، أكد محافظ القاهرة أن هذا العمل يخدم قطاع كبير من أكبر قطاعات الصناعة في مصر، موجها الشكر لفريق العمل الذي قام بتنفيذ هذا العمل، وتقديم كافة سبل التعاون خلال المرحلة القادمة خاصة في تطوير المنطقة المحيطة بالفندق، حتى يمكن الاستفادة القصوى منها وتأهيلها بما يليق بوضع الفندق العام.