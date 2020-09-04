مصر | "خناقة حريم".. مقتل شاب بطلق ناري بالصدر في مشاجرة بالهرم

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 4 سبتمبر 2020 04:10 مساءً - انت الان تقراء خبر "خناقة حريم".. مقتل شاب بطلق ناري بالصدر في مشاجرة بالهرم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقعت مشاجرة بين أسرتين بمنطقة كفر المنفي، بحي الهرم، غرب محافظة الجيزة، انتهت بمقتل شاب بطلق ناري على مرأى ومسمع سكان المنطقة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من العميد طارق حمزة رئيس قطاع غرب الجيزة، بورود إشارة للعميد محمد نبيل مأمور قسم شرطة الهرم من مستشفى الهرم باستقبال شاب مصابا بطلق ناري ووفاته متأثرا بإصابته.

اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، وجه بسرعة انتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها ودوافعها وسرعة ضبط مرتكبيها.

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وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها، برئاسة العقيد محمد الصغير مفتش مباحث الهرم والرائد أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة الهرم، ومعاونه الرائد محمد بهاء، وبالفحص والمعاينة تبين أن مشادة كلامية نسائية وقعت بين أسرتين تقيمان في منزلين مجاورين، تطورت إلى مشاجرة استعانت خلالها فتاة بشقيقها "محمود" في العشرينات من عمره.

ليحضر الشاب رفقة عدد من أصدقائه مدججين بأسلحة نارية وبيضاء، وأطلق خلالها الشاب العشريني أعيرة نارية بشكل عشوائي من بندقية "شوت جن".

لتستنجد ربة منزل من الطرف الثاني بزوجها "محمد إسماعيل" في ثلاثيني العمر، ويعمل شيف الذي حضر سريعا، وحال ذلك حدث تراشق بالحجارة والأسلحة النارية بين الطرفين، ليصاب الشيف بطلق ناري بمنطقة الصدر، سقط أرضا غارقا في دمائه.

وأسرع الأهالي بنقله إلى مستشفى الهرم أملا في إنقاذه، لكنه فارق الحياة أثناء تلقيه الإسعافات الأولية، وتمكنت القوات من ضبط طرفي المشاجرة، واقتيادهم إلى ديوان القسم وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.