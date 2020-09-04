شكرا لقرائتكم خبر عن «نور الدين» يشيد بجامعة كفرالشيخ لتصنيفها ضمن التايمز البريطاني للجامعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، بجامعة كفرالشيخ لتصنيفها ضمن تصنيف التايمز البريطاني THE World University Rankings 2021، وظهور الجامعة في المركز 601-800 والذي يصدر سنوياً، لافتًا إلى أن هذا التصنيف يُعد من أفضل التصنيفات العالمية.

من جانبه، صرح الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس الجامعة، بأن الجامعة حافظت على ترتيبها ضمن أفضل 800 جامعة عالميًا محافظة على نفس مركزها عالمياً للعام الثالث على التوالي وفقاً لتصنيف التايمز البريطاني للتعليم العالي لعام 2021م في ظل التنافس الشديد بين الجامعات العالمية، كما حققت الجامعة المركز الثالث على مستوى الجامعات المصرية بين 21 جامعة مصرية في التصنيف.

وأكد رئيس الجامعة، أن هذا التصنيف يعد اعترافًا دولياً قوياً بتطور الجامعة في التعليم والبحث العلمي مشيرًا إلى أن التصنيفات الدولية تساهم بشكل كبير في تحسين السمعة الدولية للجامعة بصفة خاصة ولمصر بصفة عامة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى أن التقدم الذي أحرزته الجامعة في التصنيفات العالمية يرجع لاتخاذ إدارة الجامعة للعديد من الإجراءات الخاصة في هذا الشأن.