شكرا لقرائتكم خبر عن غلق وتشميع مركز دروس خصوصية في حملة تفتيشية بالزقازيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت الأجهزة الأمنية والتنفيذية بالشرقية، حملات تفتيشية لضبط مراكز الدروس المخالفة لمنع التجمعات، وتطبيقا للاجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا وتطبيق القانون على غير الملتزمين.

وفي هذا الإطار، ترأست ثناء فوزى، رئيسة حى ثان الزقازيق، حملة تفتيشية بمعاونة مباحث قسم شرطة ثان الزقازيق، تمكنت من إغلاق وتشميع مركزا للدروس الخصوصية بمنطقة فلل الجامعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

ومن جانبه، أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن غلق المراكز وسناتر الدروس الخصوصية تمثل خطوة جادة نحو الإستمرار فى مكافحة الدروس الخصوصية لإعادة الانضباط للعملية التعليمية والالتزام داخل المدارس وتخفيف العبء والمعاناة عن كاهل أولياء الأمور.