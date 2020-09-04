شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مطروح يصلي الجمعة بالجامع الكبير ويحل مشاكل المواطنين على باب المسجد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أدى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح صلاة الجمعة الثانية بعد قرار عودة فتح المساجد لاداء صلاة الجمعة بالمسجد الكبير بمدينة مرسى مطروح. وعقب الصلاة استمع محافظ مطروح لطلبات عدد من المواطنين في اطار الحرص على التواصل المستمر والاستماع لمشاكلهم وسرعة حلها. حيث وجه لشركة مياه الشرب ولصرف الصحى بسرعة توصيل المياه لاحدى الابراج السكنية بمنطقة المسجد ،والمعينة للوقوف على اسباب توقف ضخ المياه باتجاه البرج السكنى. وأكد محافظ مطروح ردا على شكوى مواطن بزيادة احمال المحول الكهربى بمنطقة شارع الامام مالك وزيادة عدد الاعمدة، انه تم بالفعل دراسة ذلك المطلب مع شركة كهرباء البحيرة بمطروح. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 99,425

تعافي 75,415

وفيات 5,479

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