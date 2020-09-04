شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب ومحافظ الشرقية يؤديان صلاة الجمعة بمسجد الفتح بالزقازيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، صلاة الجمعة، بمسجد الفتح بمدينة الزقازيق، بحضور اللواء إبراهيم عبدالغفار، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، والدكتور أحمد عبدالمعطي، نائب المحافظ، وسعد الفرماوي، السكرتير العام، والشيخ زكريا الخطيب، وكيل وزارة الأوقاف، ووائل الألفي، وكيل وزارة الشباب والرياضة، ونبيل فاروق، رئيس مركز الزقازيق، وعدد من نواب البرلمان والمواطنين، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية التي أقرتها وزارة الأوقاف بالتزام المصلين بارتداء الكمامات الطبية، والحفاظ على التباعد بينهم.

ألقى خطبة الجمعة، الدكتور محمد حامد، وكيل مديرية الأوقاف، تحدث فيها عن فضل الإيمان بالله وكذلك فضل العلم ومنزلة العلماء واختتم خطبته بالدعاء لمصر وشعبها بأن يحفظها من كل مكروه وسوء.

قدم محافظ الشرقية التهنئة لجموع المصلين بعودة صلاة الجمعة، موكدا على أهمية تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية بالصلاة ومراعاة التباعد الاجتماعى بينهم والتوعية بحضور المصلين مرتدين الكمامات ومعهم سجادة الصلاة الخاصة بهم واستمرار أعمال التعقيم بصفة دورية عقب أداء كل صلاة، بالإضافة إلى نشر الملصقات الإرشادية للتوعية وكيفية الوقاية من الإصابة بالعدوى.

كما هنأ المحافظ، أهالي المحافظة بمناسبة الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة الشرقية والموافق التاسع من سبتمبر من كل عام، مشيرا إلى أنه من المقرر خلال هذا الشهر أن تشهد مراكز وقرى المحافظة افتتاح عدد من المشروعات التنموية والخدمية للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة.