شكرا لقرائتكم خبر عن جامعه الإسكندرية تبدأ قافلة الخير لعلاج فقراء سيوة وسيدى براني ومساعدتهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت امس الخميس، تحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح فعاليات القافلة التنموية الشاملة لجامعة الاسكندرية بالتعاون بين محافظة مطروح والمنطقة الغربية العسكرية وبنك الطعام المصرى وبنك الكساء المصرى لتقديم عدد من الخدمات المجتمعية لاهالى قرى مدن غرب مطروح وسيوة وذلك خلال الفترة من3 – 11 سبتمبر الجارى

وأوضح الدكتور عبدالمنعم فوزى مقرر القوافل المجتمعية بجامعة الاسكندرية ،ان القافلة تستهدف عدد 2600 أسرة منهم 415 أسرة بقرى النجيلة و770أسرة بقرى برانى و815 أسرة بقرى السلوم و600 أسرة بقرى سيوة، بالاضافة إلى 500 تلميذ داخل مدارس مدينة سيدى برانى .



و تضم القافلة 2600 طرد غذائى، و2600 عباية حريمى، و2600 مفروشات متنوعة، و2600 شال حريمى، و3100 تيشرت عليها صورة اللاعب المصرى محمد صلاح ،و500 شنطة مدرسية وحذاء وبنطلون أطفال

كما تشارك جامعة الاسكندرية بقوافل طبية منها قافلة طبية تشمل تخصصات ( أطفال – نساء – باطنة – جلدية ) بالاضافة إلى توزيع الدواء، وانشاء 6 خطوط مياه شرب، وتطوير وترميم عدد من المدارس، وتوزيع ألبان أطفال، ومطهرات ومنظفات، واستكمال بناء مسجد، وذبح عجول، وتسليم مقاعد للمدارس، بالاضافة إلى حملات توعية وارشادات صحية .



من جانبه وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الشكر لجامعة الاسكندرية على دورها ودعمها المستمر لاهالى مطروح ومشاركتها بالعديد من الجهود المجتمعية خاصة الدفع بعدد من القوافل التنموية الشاملة للوصول إلى الاهالى في اقصى القرى والتجمعات وتوفير خدمات عظيمة لهم توفر لهم حياة كريمة.