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شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط نصف طن لحوم فاسدة بعدد من المطاعم بمدينة المنزلة (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تمكنت حملة بمركز ومدينة المنزلة، اليوم، من ضبط أكثر من نصف طن لحوم فاسدة بعدد من المطاعم بمدينة المنزلة.
خرجت الحملة بتوجيهات من اللواء سمير صدقي، رئيس مركز ومدينة المنزلة، وتضم مراقبى الصحة والأغذية والطب البيطرى والتموين للمرور على الأسواق لمتابعة السلع ومراقبة الأسعار بالأسواق وكذلك المرور على المطاعم للتأكد من اتباع الاشتراطات الصحية والتأكد من سلامة الأطعمة.
وأعلنت رئاسة المركز، في بيان لها، أنه تم ضبط 528.5 كجم لحوم ودواجن متغيرة الخواص وغير صالحة للاستهلاك الأدمي بعدد من المطاعم وتم التحفظ عليها وتشميع الثلاجات لحين العرض على النيابة العامة لاتخاذ شؤونها القانونية والتصريح بإعدام المضبوطات. تحرر المحضر اللازم بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية وأحيل للنيابة العامة للتحقيق.
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