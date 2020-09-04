شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة مدير طرق المنيا عقب تعرضه لوعكة صحية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
لفظ المهندس ناجي بدوي، مدير عام طرق المنيا، أنفاسه الأخيرة، داخل أحد المستشفيات المتخصصة في علاج مصابي الكبد، بعد تعرضه لوعكة صحية خلال الأسبوعين الماضيين.
تم تشييع جثمان الفقيد وسط مشاركة شعبية كبيرة من أبناء قرية البسقلون وأهالي مركز العدوة وزملائه وأصدقائه، وتم دفن جثمانه بمقابر الأسرة المجاورة للقرية.
تولى «بدوي» العمل مديرا لمديرية الطرق قبل عام، ونجح في إجراء توسعات عرضية بالطرق بهدف الحد من الحوادث، كما نجح في العديد من المشروعات القومية، وإحلال وتجديد بعض شبكات الطرق.
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