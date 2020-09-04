فريق طبي بالسويس يتمكن من استئصال أورام ليفية متعددة من رحم سيدة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تمكن فريق طبي من قسم النساء والتوليد بمستشفي التأمين الصحي بمنطقة حوض الدرس بالسويس، من استئصال أورام ليفية متعددة برحم سيدة (٤١سنة) تعاني من نزيف متكرر وأنيميا حادة، فيما استغرقت العملية أقل من ساعة.
ضم الفريق الطبي كل من الدكتور أحمد الصديق إستشارى أمراض نسا وتوليد ، والدكتور محمد نور أخصائى أمراض نسا وتوليد ، والدكتور ياسر عادل طبيب مقيم نسا وتوليد ،والدكتور أحمد هجرس أخصائى تخدير ورعاية.
وقال الدكتور محمود عبد النبي مدير عام مستشفي التأمين الصحي بحوض الدرس السويس، إن هذه العملية جاءت بعد توقف العمل بقسم النساء والتوليد بالمستشفي بسبب أزمة كورونا لعدة أشهر.
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