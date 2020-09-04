شكرا لقرائتكم خبر عن ختام دوري «لأني رجل» على ملعب المركز الأوليمبي بالمعادي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختتمت بالمركز الأوليمبى بالمعادي، مساء أمس الخميس، فعاليات «دورى لأنى رجل لكرة القدم الخماسية» الذي نظمه المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة وبدعم من الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي، وبحضور كل من مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة وأشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وكريستين عرب ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، وبيرأكسيل فريلينجسدروف ممثل عن سفارة السويد بالقاهرة، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، والدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، والشباب المشاركين في حملة «لأنى رجل».

وشهدت فعاليات اليوم الختامى توقيع بروتوكول التعاون بين المجلس ووزارة الشباب والرياضة، وعرض فيلم وثائقي عن حملة ودورى «لأني رجل»، واقامة مباراة استعراضية لفريق كرة القدم النسائية، والمباراة النهائية ل دوري «لأني رجل» لكرة القدم الخماسية، بين فريقى أسيوط والغربية بقيادة فريق تحكيم نسائي، انتهت بفوز فريق أسيوط بركلاات الجزاء الترجيحية.

وأكدت مايا مرسي في كلمتها، أن هذه الفاعلية التي تضمنت دوري كرة قدم للرجال وتولت تحكيمه السيدات خلقت، فرصة حقيقية لتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص، وأشارت رئيس المجلس القومي للمرأة إلى توقيع بروتوكول التعاون مع وزارة الشباب والرياضة للعمل خلال الفترة المقبلة على دعم حقوق المراة وتثقيف وتوعية الشباب والرجال بجميع المحافظات.

من جانبه أكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن دوري لأني رجل لكرة القدم يساهم في توسيع قاعدة الممارسة الرياضية داخل القطاعات التي تشملها المنافسات، والاهتمام برياضة المرأة وكافة الأنشطة التي تنفذ من قبل وزارة الشباب والرياضة في هذا الشأن.

وتابع الوزير: «منفتحون للتعاون مع مختلف الجهات ومنها المجلس القومي للمرأة في تنفيذ العديد من الأنشطة والمشروعات الخاصة بالمرأة المصرية على مستوى جميع المحافظات، والعمل على تنمية مهاراتهن».

وفي كلمتها، قالت كريستين عرب ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة بمصر: «من خلال الدعم الممتاز وشغف وقيادة المجلس القومي للمرأة ووزارة الشباب والرياضة وجميع المحافظين والموظفين الموجودين هنا اليوم، نجحنا في الوصول من خلال حملة»لأني رجل«إلى أكثر من 20،000 بطل وبطلة من الداعمين للمساواة بين الجنسين. الشيء الفريد من نوعه في هؤلاء السفراء والسفيرات على مستوى العالم، أن أكثر من86 في المئة منهم هم من الرجال، مع كل جيل، تتغير أفكار وممارسات وتوقعات النساء والرجال والفتيات والفتيان. والشباب والشابات هم من يقودون هذا التغيير.»

واختتمت الفعاليات بتسليم الميداليات وتكريم فريق كرة القدم النسائية، وفريق التحكيم النسائي، والفريق الفائز بالمركز الثاني والثالث، وتسليم الكأس لفريق أسيوط الفائز بالمركز الأول.

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يذكر أن دورى «لأني رجل» لكرة القدم الخماسية تم إطلاقه خلال فبراير الماضي ضمن حملة «لأني رجل» بمشاركة 108 فريق من جميع محافظات الجمهورية، وهدف إلى تعديل السلوكيات المجتمعية السلبية تجاه المرأة من خلال تأهيل عدد كبير من اللاعبين الواعدين والمدربين والشباب المتطوعين لنشر رسائل الحملة بكافة محافظات الجمهورية، وحث الشباب ليكونوا المحرك والداعم للمرأة المصرية.