شكرا لقرائتكم خبر عن زايد تعين البرعي وكيلًا لوزارة الصحة بالسويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قامت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، بتكليف الدكتور أحمد البرعي وكيلا لوزارة الصحة بالسويس خلفا للدكتور فيصل جودة الذي تم تعيينه مدير مديرية الشؤون الصحية بالمنوفية. يذكر أن الدكتور البرعي إخصائي طب بشري بمديرية الشؤون الصحية بالغربية حيث كان يشغل منصب مدير مستشفى كفر الزيات للحجر الصحي بمحافظة الغربية، وقامت الدكتورة هالة زايد بتكليفه بالعمل وكيل مديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفر الشيخ لمدة 3 أشهر ثم قامت بتعيينه مؤخرا مدير مديرية الصحة بالسويس. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 99,425

تعافي 75,415

وفيات 5,479

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