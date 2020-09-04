شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ 19 قرار إزالة تعديات على أملاك الدولة بالأقصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القرنة، برئاسة العميد علاء عبدالجابر، حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة.
وأسفرت الحملة عن تنفيذ 10 قرارات إزالة تعديات بقريتى الأقالتة والبعيرات على أراضى أملاك الرى بينها 7 قرارات على إجمالى مساحة 538 مترا مربعا، و3 قرارات بناء مخالف بدون ترخيص بدائرة المركز بإجمالى مساحة 450 مترا مربعا.
كما قاد العميد أيمن الشريف، رئيس مدينة الأقصر، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي بناحية شرق ووسط المدينة، وأسفرت الحملة التي تمت، اليوم، عن تنفيذ ٩ قرارات إزالة منها حالتان بشرق و٦ قرارات لحالة واحدة بوسط المدينة بإجمالي مساحة ١٨٢ م٢.
وأكد رئيس مدينة الأقصر أن «الدولة حاضرة بكل قوة ولن تترك المخالفين، وسيتم فرض هيبة القانون والقضاء على ظاهرة التعدي ومحاسبة المخالفين تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالمضي قدما في الحفاظ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة».
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