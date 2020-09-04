شكرا لقرائتكم خبر عن «بديل لوكالة الحضرة».. 10 معلومات عن السوق الجديد للخضر والفاكهة بالإسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

إستكمالا للمشروعات القومية التي تشهدها الإسكندرية، تسابق الشعبة الهندسية بالمنطقة الشمالية الزمن لانجاز أكبر سوق حضاري للخضر والفاكهة ببرج العرب، وذلك تمهيدا لنقل تجار سوق وكالة الحضرة والذى يشكل موقعه إعاقة لمحور المحمودية «شريان الأمل».

«المصرى اليوم» ترصد أهم 10 معلومات عن أكبر سوق حضاري للخضر والفاكهة «للجملة» في مدينة برج العرب الجديدة غرب الإسكندرية، والذي يشرف على تنفيذه الشعبة الهندسية بالمنطقة الشمالية العسكرية:

- يقع السوق على مساحة 24 فدانا للمرحلة الأولى، و74 فدانا للمرحلة الثانية والتي تتضمن إنشاء منطقة لوجستية.

- وافق مجلس الوزراء وافق على اعتبار السوق من المشروعات القومية في تطبيق أحكام قانون البناء.

- يستهدف المشروع نقل نحو 1000 تاجرا من وكالة الحضرة للخضر والفاكهة، وذلك سعياً لتجنب تعطيل الاستفادة من مشروع محور المحمودية.

- تبلغ التكلفة الإجمالية لإنشاء السوق نحو 609 ملايين جنيه.

- بلغ نسبة تنفيذ المشروع نحو 85% حتى الآن.

- يتضمن المشروع تنفيذ 10 هناجر لسوق الجملة بإجمالي 200 محل تجاري، كل منها بمساحة 100م2، إلى جانب رصيف 65 م2 لكل محل.

- يجرى تنفيذ 13 هنجراً لسوق التجزئة بإجمالي 208 محلات تجارية، تبلغ مساحة المحل الواحد 26 م2، إلى جانب منطقة عرض 10 م2 للمحل.

- يشمل المشروع تنفيذ هنجر كمنافذ بيع، وآخر للتعبئة والتغليف، و3 ثلاجات بسعة 2000 طن، إلى جانب بوابات مزودة بميزان بسكول على كل بوابة.

- انتهى تنفيذ 10 مباني خدمية ضمن المشروع من بينها «نقطة شرطة، ومبنى إدارة، وبنك، ونقطة حماية مدنية، ومكتب للبريد، ومسجدا، ومطعما».

- يخدم السوق شبكة جديدة من الطرق بعيدا عن الزحام، مما جعل معظم التجار بسوق الحضرة ترحب بالانتقال إلى موقع السوق الجديد.

معلومات عن سوق الخضر الجديد ببرج العرب

معلومات عن سوق الخضر الجديد ببرج العرب

معلومات عن سوق الخضر الجديد ببرج العرب

معلومات عن سوق الخضر الجديد ببرج العرب