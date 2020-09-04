شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: 30 سبتمبر آخر موعد لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن آخر موعد للتقدم بطلبات التصالح على مخالفات البناء هو 30 سبتمبر الجاري طبقا للقانون.

مشيرا انه ما زال امام المواطنين الراغبين في التقدم للتصالح في مخالفات البناء فرصه كبيرة لن تعوض لتقنين اوضاعهم والحصول على المستندات الدالة على قانونية عقاراتهم والتعامل القانوني حيالها.

أكد ان من لم يتقدم بإجراءات التصالح في هذا الموعد سوف يتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية والتنفيذية حيال العقار لإزالة مخالفته على الفور.

وناشد المواطنين بضرورة قيام مقدمي طلبات التصالح على مخالفات البناء بسرعة سداد مبلغ ال ٢٥% المقررة جدية تصالح لحين السير في باقي الاجراءات وإلا أعتبر الطلب المقدم للتصالح لاغيًا.

وأشار إلى أن أجهزة الدولة المختلفة بذلت جهداً كبيراً لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بآلية إنهاء طلبات التصالح موجهًا رؤساء الأحياء والمراكز بتذليل كافة العقبات التي تواجه المواطنين خلال تقديم ملفات طلبات التصالح طبقًا للقانون

أكد انه يتم المتابعة اليومية للمراكز التكنولوجية بالمحافظة لاستقبال المواطنين الراغبين في التقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء وللتأكد من انتظام سير العمل وتقديم كافة سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح على تلك المخالفات لسرعة تقنين أوضاعهم وفقاً للاشتراطات القانونية قبل انتهاء المدة المحددة.

Advertisements