شكرا لقرائتكم خبر عن نظام مالي متكامل لـ«الرعاية الصحية».. يساهم في تتبع حركة الأموال وضبط التكاليف والموازنة بشكل يومي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور جمال رطبة «مدير الإدارة العامة للشئون المالية بالهيئة العامة للرعاية الصحية»، أنه تم إعداد نظام مالي متكامل للهيئة يتضمن إجراءات داخلية من شأنها تنفيذ وإحكام عملية صرف أموال الهيئة في المجالات المختلفة التي تضمن حسن سير العمل بالهيئة مع التأكيد على موضوعية أوجه الصرف وتوافر مستندات الإثبات المؤيدة لها.

وأوضح رطبة، خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن النظام يتضمن معايير واضحة لاستحقاق واسترداد المدفوعات بما يتفق مع اللائحة المالية والقوانين المنظمة، كما أنه تم الانتهاء من وضع نظام يساعد في المتابعة اليومية لكافة المصروفات التي تتم بالهيئة والمستشفيات والوحدات والمراكز التابعة لها، بشكل يضمن متابعة وحصر كافة بنود المصروفات بشكل يومي، مما يساهم في تتبع حركة الأموال وضبط التكاليف، وكذلك إدارة الموازنة.

فيما تناولت الدكتورة مي المليجي «مدير إدارة نظم المعلومات» بالهيئة العامة للرعاية الصحية، ما تم إنجازه من أعمال التحول الرقمي داخل منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، والتي تشمل ميكنة نظام تسجيل المنتفعين في الملفات العائلية والفردية، نظام حجز الزيارات، العيادات الخارجية ووحدات الرعاية الأولية، الأقسام الداخلية واليوم الواحد والطوارئ بالمستشفيات، نظام إدارة المريض، إدارة الصيدلية، ونظام إدارة الأشعة والمعامل والمطالبات الخاصة بهيئة التأمين الصحي الشامل.