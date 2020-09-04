شكرا لقرائتكم خبر عن تكثيف تدريب العاملين بمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استعرض الدكتور أمير التلواني المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، ما تم تنفيذه والتي تضمنت العمل على استكمال حزم الخدمات العلاجية بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، واختيار عينة عشوائية يومية من مرضى الأقسام الداخلية بالمستشفيات للتواصل معهم وقياس مدى وعيهم بخدمات التأمين الصحي الشامل الجديد ومدى رضائهم عن الخدمات المقدمة إليهم.

وتابع التلواني، خلال اجتماع الهية العامة للرعاية الصحية، أنه تم وضع خطة تدريبية للعاملين بالهيئة والمنشآت الصحية التابعة لها ببورسعيد وفقًا للاحتياجات التدريبية لهم، وذلك من خلال إدارة الموارد البشرية بالهيئة استكمالًا للتطور المستمر والرقي في الأداء، مشيرًا إلى أنه تم تكثيف تدريب العاملين بالمنشآت الصحية التي ستعمل ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الأقصر في مجالات طب الأسرة ومكافحة العدوى والموارد البشرية والشئون المالية وغيرها، استعدادًا لبدء التشغيل التجريبي للمنظومة بالمحافظة قريبًا.

وقام الدكتور أحمد حماد مدير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية، بعرض خطة عمل إدارة المراجعة الداخلية للهيئة خلال الفترة القادمة، والتي تشمل اختصاصاتها مراجعة الإجراءات التنظيمية، ومراجعة الامتثال للقوانين، ومراجعة دورات العمل، ومتابعة تنفيذ كل ما يصدر من قرارات أو إجراءات داخل الهيئة العامة للرعاية الصحية، مما يسهم في تقويم الأداء داخل العمل أولًا بأول.

فيما قام الدكتور محمد عبدالله القائم بتسيير أعمال مدير الإدارة المركزية للرعاية الصحية والعلاجية، بعرض إنجازات فريق الرعاية الصحية والعلاجية في الآونة الأخيرة، والتي شملت إضافة ٢٥٠ تدخل سواء علاجي أو جراحي خلال الثلاثة أشهر الماضية الأخيرة ليصل عدد الخدمات التي تقدمها مستشفيات الهيئة إلى ١٦٢٣ خدمة طبية وعلاجية حتى الآن، وذلك في إطار العمل والإصرار على توفير جميع حزم الخدمات العلاجية داخل مستشفيات هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد.

وشملت أيضًا بدء التشغيل التجريبي لوحدة الغسيل الكلوي للأطفال بمستشفى النصر التخصصي، وتمكُن فريق جراحة العظام بالمستشفى من إجراء تدخل جراحي دقيق بنجاح لطفل ٨ سنوات، حيث تم عمل تقويم بالكوع الأيمن لكسر قديم سيء الإلتئام لديه عن طريق شق عظمي أسفل عظمة العضد وتم إصلاح الإعوجاج وتثبيته بواسطة أسلاك معدنية.

Advertisements