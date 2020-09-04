شكرا لقرائتكم خبر عن إستئصال ورم 11 كيلوجراما من رحم سيده حامل بعد 16 سنة زواج بكفرالشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نجح الدكتور وائل خفاجي، في استئصال ورم ليفي كبير من رحم سيده أثناء ولادتها بعد انتظار الحمل 16 سنة، مع الحفاظ على حياة الطفل والسيده، في عملية جراحيه استغرقت ساعه ونصف.

وقال الدكتور وائل خفاجي، لـ«المصري اليوم» أن «س.س» 36 سنة من إحدي قري مركز دسوق قد حضرت إليه في عيادته تشكو من ألم شديد بالبطن وانقطاع الدوره الشهريه، وعلمت أنها متزوجه من 16سنه ولم تلد، وكانت متشوقه جدا هي وزوجها للحمل وتأكدت من أنها كانت حامل ولكنني اكتشفت وجود ورم ليفي كبير بالرحم وهناك خطوره كبيره على الجنين في حالة استئصاله.

وأضاف: «ففضلت المتابعه والإنتظار لحين الولاده ويتم إستئصاله مع الولاد، وبالفعل أثناء عملية الولاده القيصريه التي إستمرت ساعه ونصف قمت بإستئصال هذا الورم الليفي وهو ورم نادر جدا ويزن أكثر من 11 كيلوجراما».

وتابع: «الحمد لله أنجبت تلك السيده طفل ذكر جميل، وشعرت بالراحه لمجرد مشاهدتها له بعد تلك العمليه الصعبه لإنتظاره أكثر من 16سنه هي وزوجها».

وأشار إلى أنها حاليا وطفلها بصحه جيده جدا وقد تعافت، وتم إرسال عينه من الورم للتحليل، ولكني مطمئن أنه ورم ليفي حميد إن شاء الله طبقا للفحص الظاهري.

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