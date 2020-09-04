شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بدرجات الحرارة غدا وأمطار غزيرة ورعدية بسيناء والعظمى بالقاهرة 37 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا السبت، ارتفاع فى الدرجات ، حيث يسود طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، فيما تشهد السواحل الشمالية الغربية طقس معتدل وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة تنشط على السواحل الغربية، بينما تشهد السواحل الشرقية طقس مائل للحرارة، ويكون الطقس شديد الحرارة على جنوب سيناء والرياح معتدلة ، فيما ترتفع نسبة الرطوبة بالقاهرة والوجه البحرى 83%.

كما يتوقع الخبراء أن يشهد شمال الصعيد وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة، والرياح معتدلة، وسط توقعات بفرص أمطار متوسطة تكون غزيرة ورعدية أحيانا على مناطق متفرقة من جنوب سيناء و سلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد، تكون خفيفة إلى متوسطة بجنوب الصعيد.

وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية يكون الطقس لطيف ، و على شمال الصعيد يكون الطقس لطيف، وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدل .

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وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا السبت القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 25 درجة ، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 25 درجة ، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 25 درجة ، وسوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 27 درجة ، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة ، وأسوان العظمى 45 درجة والصغرى 29 درجة.

ويشهد اليوم الجمعة، ارتفاع فى الدرجات، حيث يسود طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس معتدل وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة ، ويكون الطقس شديد الحرارة على جنوب سيناء والرياح معتدلة ، فيما ترتفع نسبة الرطوبة بالقاهرة والوجه البحرى 85%.

كما يشهد شمال الصعيد وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة، والرياح معتدلة، وسط توقعات بفرص أمطار متوسطة تكون غزيرة ورعدية أحيانا على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وشمال سلاسل جبال البحر الأحمر، تكون خفيفة على مناطق من القاهرة .