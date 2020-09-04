شكرا لقرائتكم خبر عن سماء مصر تتزين بالمآذن وتكلفة عمارة بيوت الله 6.4 مليار جنيه.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرضت فضائية اكسترا نيوز، تقريراً مصوراً يرصد مساجد مصر الجديدة، والتي بنيت مؤخراً، وقال التقرير إن القاهرة عرفت بمدينة الأف مئذنة، ومصر بها حاليا الآلاف من المساجد، فالدولة حالياً تعمل على بناء مسجد كل يومين، كما أنها تقوم بإعادة إعمار المساجد.

وقال التقرير، إن الدولة أنفقت نحو 6.4 مليار جنيه لعمارة المساجد، منها 3 مليارات من وزارة الأوقاف لإحلال وتجديد وإعادة بناء المساجد، و1200 مدرسة لتحفيظ القرآن الكريم.

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وتدخل 7 مساجد الخدمة رسميا اليوم الجمعة، بعدما تسلمتها مديرية الأوقاف بالإسكندرية، وتم افتتاحها مع صلاة الجمعة اليوم، وذلك ردا على مزاعم وأكاذيب قناة الجزيرة لخبر إزالة مسجد الصحابة بكفر الدوار فى محافظة البحيرة، لاستكمال بناء محور المحمودية المرورى، وهو المحور الذى يعد أحد أهم المشروعات القومية لحل الأزمة المرورية التى تعمل الدولة على حلها.

وبعد افتتاح محور المحمودية رسميا من الرئيس عبد الفتاح السيسى، تسلمت مديرية أوقاف الإسكندرية بقيادة الشيخ محمد خشبة، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، والدكتور عبد الرحمن نصار، وكيل المديرية، والشيخ هاشم الفقى مدير الدعوة، والشيخ وسام كاسب، مدير المتابعة، 7 مساجد بمحور المحمودية الجديد تمهيدا لفتحها اليوم الجمعة 16محرم 1442 الموافق 4 سبتمبر .

وتسلمت مسجد النقيب شهيد عمر خالد سلامة بمنطقة غربال وإمامه الشيخ رفعت على سعيد، ومسجد الرائد شهيد محمد درويش الحمزاوي بمنطقة محرم بك إمامه الشيخ محمد عبده متولى ابوبكر، ومسجد مساعد شهيد مصباح محمود على ادريس وإمامه الشيخ نادر جمال زبيب، ومسجد الشهيد ابراهيم على امين بمنطقة خورشيد وإمامه الشيخ على عبدالجليل السيد الشوني، ومسجد الشهيد إبراهيم عبد القادر محمد وإمامه الشيخ محمد ماهر جمعة، ومسجد الشهيد علاء الدين أحمد السماديسى وإمامه الشيخ علي كمال بدير، ومسجد الشهيد سعيد محمد سماحة وإمامه الشيخ إبراهيم على زايد.