شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدة للخدمات الإعلامية تنقل صلاة الجمعة من الأزهر الشريف و9 مساجد افتتحت فى عهد السيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقلت قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية صلاة الجمعة من المسجد الازهر الشريف الذى شهد أعمال ترميم فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى ، كما نقلت الصلاة أيضا من خلال 9 مساجد جديدة تم بناءها وافتتاحها فى عهد الرئيس ، بالإضافة إلى 7 مساجد تم افتتاحها اليوم فى سيناء .

ومن ناحية آخرى ، فضيحة جديدة لجماعة الإخوان الإرهابية وأذرعها الإعلامية، حيث نقلت شبكة رصد الإخوانية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" ، بثا مباشرا لصلاة الجمعة عقب انتهاء الصلاة فى جميع المساجد بنحو 18 دقيقة، لتضمن التلاعب في الصور المنقولة على الهواء.

الصفحة الإخوانية تعمدت تأخر نقل صلاة الجمعة في بث مباشر على صفحتها بـ "فيس بوك"، لتواصل حربها على مصر بطريقة غير مباشرة حيث تعمدت الصفحة الإخوانية نقل الصلاة من القنوات الرسمية الناقلة للصلاة، وبعض المساجد الأخرى فى عدد من المدن، بعد انتهائها لتقليل زاوية التصوير من خلال المونتاج للفيديو لبيان قلة حضور المصلين.

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وسعت شبكة رصد الإخوانية من خلال هذا البث المباشر المزيف للترويج والزعم بعزوف المصلين عن صلاة الجمعة، متعمدة عدم نقل الصورة كاملة لاصطفاف المصلين بصورة منتظمة والتزامهم بالضوابط والإجراءات الاحترازية التي وضعتها وزارة الأوقاف لصلاة الجمعة التي بدأت الجمعة الماضية وخرجت بشكل مشرف ومنظم.

المفارقة أن الفيديو الذى بثته الشبكة الإخوانية لصلاة الجمعة ويتضمن نقل الصلاة من عدد من المساجد، يتضح فيه انتهاء مساجد من الصلاة بينما لا يزال إمام يخطب فى مسجد آخر.