شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. البنوك تبدأ تحصيل أقساط القروض المؤجلة منتصف سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها نفي الحكومة لـ 12 شائعة انتشرت مؤخراً، وبدء تحصيل البنوك لأقساط القروض المؤجلة منتصف سبتمبر، ومقتل خط الصعيد في تبادل إطلاق نار مع أمن سوهاج، فضلا عن تقارير رياضية وفنية واقتصادية متنوعة.

وفيما يلى موجز أخبار مصر..

كاف يخطر مصر والمغرب وغينيا بتأجيل نصف نهائى أبطال أفريقيا والكونفدرالية

كشفت تقارير صحفية أن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" أخبر كل من مصر والمغرب وغينيا بتأجيل منافسات دور نصف النهائى لدورى أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية.

جدير بالذكر أن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" حدد استاد الأهلى بالسلام لاستضافة مواجهة الأهلى والوداد المغربى، المقرر لها 3 أكتوبر المقبل، فى السابعة مساءً، بإياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، وسيقام لقاء الذهاب بين الفريقين فى المغرب يوم 26 من شهر سبتمبر المقبل، حيث يسعى الفريق الأحمر لعبور الوداد من أجل الوصول إلى النهائى الأفريقى حيث سيلتقى الفائز من تلك المباراة مع الفائز من مواجهتى الزمالك مع الرجاء المغربى.

النقل تخطط لمد خط سكة حديد القاهرة ـ أسوان إلى توشكى لتصبح محطة نهائية

كشفت مصادر مسئولة بوزارة النقل عن تخطيط الوزارة لمد خط سكة حديد القاهرة ـ أسوان ليصل إلى توشكى ضمن خطة الدولة لتحقيق التنمية الشاملة في صعيد مصر وإحياء مشروع توشكى.

وأضافت المصادر أن خط سكة حديد القاهرة ـ أسوان الممتد بطول 900 كم سيصل إلى توشكى، حيث سيكون خط قطارات الصعيد تنتهى وتبدأ رحلته في توشكى بدلا من أسوان، لافتة إلى أن الوزارة تعمل على انهاء دراسات تنفيذ هذا المشروع وتوفير التمويل المطلوب.

مقتل "تكية" خط الصعيد الهارب من 300 سنة سجن فى تبادل إطلاق نار مع الشرطة بسوهاج

لقى أخطر مجرم في سوهاج، والذى أطلق على نفسه لقب "خط الصعيد"، مصرعه اليوم الجمعة، وذلك بعد تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة بسوهاج، حيث تبين من التحريات أنه هارب من أحكام بلغت جملتها ما يقرت من 300 سنة سجن.

بدأت الواقعة عقب ورود معلومات أكدت صحتها التحريات للأجهزة الأمنية مفادها بمرور الشقي الخطر يحيى كامل عبدالنعيم تكية وشهرته يحيى تكية (52 سنة - عاطل)، والمسجل تحت رقم 30 فئة أ "تجارة أسلحة" مقيم بقرية القرامطة غرب -على الطريق طريق فرعى بناحية مركز جزيرة شندوبل

الداخلية تنفى سحب اللوحات المعدنية القديمة للسيارات حال عدم تركيب الملصق

نفت وزارة الداخلية فى تقرير رصد الشائعات للحكومة ، ما تردد من أنباء بشأن سحب اللوحات المعدنية القديمة للسيارات في حالة عدم تركيب الملصق الإلكتروني، مُؤكدةً أنه لا صحة لسحب اللوحات المعدنية القديمة للسيارات في حالة عدم تركيب الملصق الإلكتروني

الكهرباء تنفى فرض غرامات على المواطنين ممن يتجاوز استهلاكهم الشريحة الخامسة

نفت وزارة الكهرباء فى تقرير رصد الشائعات للحكومة ما تردد من أنباء بشأن فرض غرامات على المواطنين ممن يتجاوز استهلاكهم الشريحة الخامسة من الكهرباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لفرض غرامات على المواطنين ممن يتجاوز استهلاكهم الشريحة الخامسة من الكهرباء.

وأوضحت الوزارة، أن العداد مسبوق الدفع يُطبق طريقة تلقائية للمحاسبة عند تجاوز الاستهلاك شريحة معينة؛ حيث يقوم العداد بالمحاسبة من البداية بعد الدخول في الشريحة الجديدة، وذلك عند الانتقال من شريحة لأخرى دون فرض أي غرامات على الاستهلاك.

الحكومة تنفى شائعة مد فترة التصالح فى بعض مخالفات البناء لمهلة جديدة

نفى مجلس الوزراء ما تردد من أنباء حول اعتزام الحكومة مد فترة التصالح في بعض مخالفات البناء لمهلة جديدة، مُؤكداً أنه لا صحة لمد فترة التصالح في بعض مخالفات البناء لمهلة جديدة، موضحاً أن المدة التي منحها القانون للمخالفين للتصالح، ستنتهي في 30 سبتمبر الجاري، ولن يتم قبول أي طلب تصالح جديد بعد انقضاء هذه المهلة، مشدداً على أنه لن يتم قبول التصالح في أي مخالفات جديدة، وذلك بهدف وقف ظاهرة البناء العشوائي والحفاظ على الأراضي الزراعية‪.

سيارة تدهس حشدا من المتظاهرين المناهضين للعنصرية وسط نيويورك.. فيديو

دهست سيارة مجموعة من المتظاهرين المناهضين للعنصرية في نيويورك مساء أمس الخميس، مما أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص إصابات طفيفة، حسبما ذكرت وسائل إعلام نقلا عن الشرطة، وبموجب التقارير عن الحادث، فقد تجمع نحو 300 شخص في ساحة تايمز سكوير بمنطقة منهاتن بنيويورك مطالبين بـ"العدالة العرقية" على خلفية الكشف عن مقتل رجل من ذوي البشرة ألسوداء على يد الشرطة في مدينة روتشيتر في وقت سابق هذا العام.

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النقل تفند شائعة الاتجاه لبيع مرفق مترو الأنفاق لصالح شركات أجنبية

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تردد من أنباء عن اتجاه الحكومة لبيع مرفق مترو الأنفاق لصالح شركات أجنبية، تواصل المركز مع وزارة النقل، والتى نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لن يتم خصخصة مرفق مترو الأنفاق باعتباره ملكاً أصيلاً للدولة وللشعب المصرى وسيستمر كذلك، مُوضحةً أنه تم توقيع عقد إسناد تشغيل وصيانة الخط الثالث لمترو الأنفاق لإحدى الشركات الفرنسية، وذلك بهدف الاستفادة من خبراتها فى مجال تشغيل وصيانة أنظمة النقل، مُشددةً على سعى الدولة خلال الفترة الحالية لتحقيق طفرة كبيرة فى هذا القطاع الذى يخدم ملايين الركاب يومياً.

التأمينات تتنازل عن 90% من المبالغ الإضافية على الاشتراكات لصالح المواطن

أكد اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى أنه مازالت الفرصة قائمة أمام جميع الأشخاص الطبيعيين و الاعتباريين من المؤمن عليهم أو أصحاب الأعمال المدينين للهيئة للاستفادة من الإعفاءات المقررة و التى تصل إلى نسبة 90٪ من قيمة المبالغ الاضافية على الاشتراكات

و أوضح عوض أنه طبقا للمنشور رقم 2 لسنة 2020 و الذى قرر التجاوز عن المبالغ الإضافية على مديونية الاشتراكات بشرط أن يقوم المؤمن عليه أو صاحب العمل أو المكلف بسداد اصل الدين

رئيس الحكومة يبحث مع عدد من الوزراء مشروعات التعاون بين مصر والأردن والعراق

‏‎عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لبحث عدد من مشروعات التعاون بين مصر والأردن والعراق، وذلك فى إطار متابعة نتائج القمة الثلاثية التى استضافتها العاصمة الأردنية عمان، وشارك فيها الرئيس عبد الفتاح السيسى.

طقس الجمعة.. ارتفاع درجات الحرارة وفرص لسقوط أمطار بالوجه البحرى.. فيديو

استعرض برنامج صباح الخير يا مصر، المذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، وon e، حالة الطقس اليوم الجمعة، وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعة، ارتفاعا فى درجات الحرارة، وأن يكون الطقس حارًا رطبًا على القاهرة والوجه البحرى ويكون معتدلًا فى السواحل الشمالية، وسيكون الطقس شديد الحرارة على جنوب سيناء، مع توقعات بفرص سقوط أمطار متوسطة على مناطق بالوجه البحري ليلًا، وأن يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ليلًا.

مدبولى: الرئيس السيسي كلّف الحكومة بتنفيذ مشروع سد "جيوليوس نيريرى" بتنزانيا

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا؛ لمتابعة مشروع إنشاء سد ومحطة "جيوليوس نيريري" لتوليد الطاقة الكهرومائية بقدرة 2115 ميجاوات، على نهر "روفيجي" بتنزانيا، والذى ينفذه التحالف المصرى المقاولون العرب- السويدى إليكتريك.

رئيس الوزراء يبحث مشروعات التعاون بين مصر والأردن والعراق.. مقترح بإنشاء خط أنابيب لنقل النفط الخام من العراق إلى الأردن ومصر.. وإقامة خط الربط الكهربائي بين البلدان الثلاثة أحد أبرز المشروعات المقترحة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لبحث عدد من مشروعات التعاون بين مصر والأردن والعراق، وذلك فى إطار متابعة نتائج القمة الثلاثية التى استضافتها العاصمة الأردنية عمان، وشارك فيها الرئيس عبد الفتاح السيسى، ‏‎وحضر الاجتماع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة.

البنوك تبدأ تحصيل أقساط القروض المؤجلة 6 أشهر منتصف سبتمبر الجارى

قالت مصادر مصرفية لـ"الخليج 365"، إن البنوك العاملة فى السوق المحلية، سوف تبدأ خصم أقساط القروض المؤجلة 6 أشهر بدءًا من منتصف شهر سبتمبر الجارى، من حسابات ورواتب المشاركين فى المبادرة، بعد انتهاء فترة مبادرة تأجيل الاستحقاقات التى أطلقها البنك المركزى المصرى فى منتصف شهر مارس الماضى، فى إطار إجراءات تخفيف أثر تداعيات فيروس "كورونا".

البنوك تبدأ تحصيل أقساط القروض المؤجلة 6 أشهر منتصف سبتمبر الجارى

قالت مصادر مصرفية لـ"الخليج 365"، إن البنوك العاملة فى السوق المحلية، سوف تبدأ خصم أقساط القروض المؤجلة 6 أشهر بدءًا من منتصف شهر سبتمبر الجارى، من حسابات ورواتب المشاركين فى المبادرة، بعد انتهاء فترة مبادرة تأجيل الاستحقاقات التى أطلقها البنك المركزى المصرى فى منتصف شهر مارس الماضى، فى إطار إجراءات تخفيف أثر تداعيات فيروس "كورونا".

ملهمة الثانوية العامة هبة حامد تفوز بمنحة للدراسة بكلية الطب جامعة الإسكندرية

أعلنت جامعة الإسكندرية عن توفير منحة للطالبة هبة حامد الحاصلة على مجموع 99.1% فى الثانوية العامة لتفوقها وجهودها بعد انتشار قصتها على مواقع التواصل الاجتماعى.

وأكد الدكتور عصام الكردى، رئيس جامعة الإسكندرية، أن الجامعة لا تدخر جهداً فى دعم الطلاب غير القادرين على سداد المصروفات، وذلك فى إطار دور جامعة الإسكندرية المجتمعى نحو رعاية طلابها غير القادرين.

حقائق عن مواجهات الأهلى ووادى دجلة قبل صدام الليلة.. الكابيتانو بطل الضربة الأولى.. المواجهة الأخيرة أهلاوية.. والشيخ صاحب آهر الأهداف.. وبابا فاسيلو لا يخسر.. وصراع مثير بين الحاوى وحمدى وقفشة وإسحاق يعقوبو

يلتقى الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى بنظيره وادى دجلة، فى الثامنة مساء اليوم الجمعة، بمنافسات الجولة 24 لمسابقة الدورى المصرى الممتاز للموسم الجارى 2019-2020، ويدير مباراة الأهلى ودجلة الحكم الدولى جهاد جريشة ويعاونه كل من محمود أبو الرجال وسامى هلهل ومحمد حسن حكماً رابعا، ووائل فرحان ومصطفى عثمان لتقنية الفيديو.