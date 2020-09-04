حشيش وبانجو وسلاح.. ضبط مسجل وسمسار خلال حملة أمنية في دمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

وجه قطاع الأمن العام حملة أمنية لضبط مروجي المخدرات وجائزي الأسلحة النارية بدمياط.

بالتنسيق مع أجهزة الأمن في دمياط نجح قطاع الأمن العام في ضبط (فرد خرطوش، 2 طلقة لذات العيار، كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 6 كيلو جرام، مبلغ مالي) بحوزة (مسجل شقي خطر سرقة بالإكراه، وسبق اتهامه في 24 قضية، مقيم بدائرة

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قسم شرطة ثان دمياط.

وضبطت الحملات في دائرة مركز شرطة دمياط (فرد خرطوش، 3 طلقات من ذات العيار، كمية من مخدر الحشيش وزنت 400 جرام، مبلغ مالي) بحوزة (سمسار مقيم بدائرة قسم شرطة أول دمياط، سبق اتهامه في قضية مخدرات).

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين وتولت النيابة التحقيق.