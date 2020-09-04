سبق اتهامه في 8 قضايا.. ضبط مسجل خطر هارب من أحكام قضائية في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مسجل خطر هارب بالقاهرة تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة بلاغا من وحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثان بمديرية أمن القاهرة يفيد بأن (مسجل شقي خطر "فرض سيطرة" سبق اتهامه في 8 قضايا آخرهم "سلاح بدون ترخيص" والمطلوب التنفيذ عليه في عدد 3 قضايا "سلاح بدون ترخيص، تزوير")، والهارب من سجن أبى زعبل على ذمة قضية "مخدرات" والمقضي فيها بالسجن 3 سنوات، يتردد على محل إقامة آخر كائن بدائرة مركز شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.