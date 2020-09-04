قبل ترويجها عبر "فيس بوك".. ضبط 600 ألف قرص أدوية مجهولة المصدر في الساحل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

ضبطت إدارة مباحث التموين بالقاهرة، القبض على صاحب مخزن بحوزته كمية كبيرة من الأدوية مجهولة المصدر بمنطقة الساحل.

كانت الإدارة العامة لمباحث العاصمة ضبطت المسئول عن مخزن بدون ترخيص لبيع الأدوية كائن بدائرة قسم شرطة الساحل لقيامه بإدارة شركة بدون ترخيص وحيازته عقاقير طبية غير مُسدد عنها الرسوم الجمركية وغير مسجلة بوزارة الصحة ومحظور تداولها داخل البلاد بالمخالفة لأحكام القانون، بقصد التصرف فيها بالبيع عن طريق ترويجها عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتحقيق أرباح غير مشروعة.

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وبتفتيش المخزن عُثر بداخلة على 600 ألف قرص أدوية- 5,500 عبوة مرهم مسكنات- 4,750 عبوة شراب) وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

وبمواجهته اعترف بإدارته المخزن بدون ترخيص، وحيازته المضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.