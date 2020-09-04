أمطار غزيرة بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة علي:

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا السبت طقس حار رطب على الوجه البحري والقاهرة، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة جنوبا.

وتوقع خبراء الأرصاد أن يستمر تأثير منخفض الهند الموسمي على كافة الانحاء، مع ارتفاع نسبة الرطوبة لتصل إلى (82%) على القاهرة والوجه البحري، مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس أثناء فترات النهار.

وأكد خبراء الأرصاد أن هناك فرص لسقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة إحيانا من (20-30%) على مناطق من وسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب البلاد.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة غدا السبت كالتالي:

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القاهرة والوجه البحري 37

السواحل الشمالية 31

شمال الصعيد 40

جنوب الصعيد 44