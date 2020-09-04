محافظ جنوب سيناء يشيد بمشروع صكوك أضاحي الأوقاف: نقلة حضارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

أشاد اللواء أ . ح خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، واللواء شكري الجندي وكيل اللجنة، وجميع التنفيذيين بجودة لحوم أضاحي وزارة الأوقاف.

وأكد فودة والعبد والجندي، خلال لقاءهم وزير الأوقاف، الجمعة، بديوان عام محافظة جنوب سيناء، بعظمة مشروع صكوك الأضاحي وأكدوا أنه يعد نقلة حضارية، فهو من جهة يُعظِّم ثواب المضحي، والانتفاع بكل جزء من أضحيته.

جدير بالذكر أنه تم توزيع ٤١٥ طن لحوم حتى الآن منها ستة أطنان لحوم تم توزيعها بمحافظة جنوب سيناء.

وألقى وزير الأوقاف، خطبة الجمعة اليوم، بمسجد الحق المبين بمدينة الطور، بمحافظة جنوب سيناء.