محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:
استقبل اللواء أ.ح خالد فودة محافظ جنوب سيناء، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الجمعة، بديوان عام المحافظة ، بحضور اللواء نادر عشماوي سكرتير عام المحافظة، واللواء مجدي مصطفى مساعد السكرتير العام.
وأشاد محافظ جنوب سيناء، بجهود وزارة الأوقاف في إحلال وتجديد وصيانة بيوت الله (عز وجل) حيث تم بناء أكثر من مائة مسجد بمحافظة جنوب سيناء، مؤكدًا أن اليوم عرس كبير في محافظة جنوب سيناء حيث يتم افتتاح سبعة مساجد جديدة، تم بناؤها على طراز معماري فريد.
كانت هذه تفاصيل خبر محافظ جنوب سيناء يستقبل وزير الأوقاف ويشيد بجهود تجديد وصيانة المساجد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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