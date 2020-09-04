وكيل أوقاف المنوفية: التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية سبب لاستمرار فتح المساجد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

كلف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، مديري المديريات بمتابعة صلاة الجمعة بالمساجد، والتأكد من اتباع الإجراءات الاحتزارية لمواجهة فيروس كورونا.

وألقى الشيخ أحمد عبدالمؤمن وكيل وزارة الأوقاف بالمنوفية، خطبة الجمعة، بمسجد فؤاد بمدينة قويسنا.

وقال وكيل وزارة الأوقاف بالمنوفية، إن المؤمن قلبه دائمًا كان معلقًا المساجد، رغم غلقها بسبب كورونا خلال الفترة الماضية.

وأضاف خلال خطبة الجمعة، والتي جاءت بعنوان "الإيمان والعلم"، أنه إذا تطهر المسلم في بيته وجاء إلى المسجد، فهي نعمة من الله عز وجل، مشيرًا إلى أن المولى عز وجل جعل الإيمان سببًا للنجاة.

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وأكد وكيل وزارة الأوقاف بالمنوفية، في خطبة الجمعة، التي استمرت عشر دقائق، أن الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي حددتها وزارة الصحة، يعد سببًا كبيرًا لاستمرار فتح المساجد، ويجب أن نستمر في ذلك، حتى لا نعود مرة أخرى للغلق.

وأشاد عبدالمؤمن بما لمسه من التزام المصلين بمسجد فؤاد بالإجراءات الاحترازية، وشدد على ضرورة الالتزام بذلك، حتى لا تحدث أي عدوى تؤدي إلى غلق المساجد مرة أخرى.

وأشاد مدير مديرية المنوفية، بالجهود التي تبذلها وزارة الأوقاف، بقيادة الدكتور محمد مختار جمعة، من أعمال تطهير للمساجد، وأن تظل مفتوحة؛ لتؤدى فيها الصلوات المفروضة.

ودعا المولى عز وجل أن يوفق مصر وولاة أمورها لما فيه الخير للبلاد والعباد.

وعقب انتهاء صلاة الجمعة، حرص وكيل وزارة الأوقاف بالمنوفية، على تفقد المسجد بصحبة الدكتور أحمد مهدي نصار إمام المسجد، وأثنى على التزام المصلين، وأشاد بتواجد العاملين على مداخل المسجد؛ لتوزيع كمامات على المصلين.